Nei giorni scorsi, Aurelio De Laurentiis aveva raggiunto l’accordo economico con il Verona per Marash Kumbulla sulla base di 20 milioni + 4 di bonus. Il difensore albanese, però, ha già fatto sapere che preferisce la destinazione Inter rispetto a quella partenopea. La trattativa con il Napoli non è ancora andata in porto proprio per la non volontà del calciatore di trasferirsi all’ombra del Vesuvio. Lo riferisce Il Corriere dello Sport.