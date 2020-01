Il Corriere dello Sport fa il punto sulla situazione relativa ai biglietti di Napoli-Barcellona e Napoli-Inter di Coppa Italia. Per la gara di Champions League sarebbero stati venduti già duemila biglietti, mentre per quanto riguarda i prezzi per la gara di ritorno di Coppa Italia i prezi saranno gli stessi di quelli contro la Lazio ai quarti di finale.