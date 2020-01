Il mercato del Napoli non è terminato. Giuntoli lavora per una soluzione low cost sulla fascia sinistra, ieri ha tentato l’assalto per Alessandro Tripaldelli del Sassuolo in prestito gratuito con diritto di riscattoa7milioni di euro rilanciando poi fino a 10 milioni.

Il club emiliano ha detto no chiedendo 2 milioni per il prestito, condizione rifiutata dal Napoli anche perché l’esterno sinistro napoletano classe ’99 mercoledì si è operato all’inguine e rientrerà in campo a fine febbraio.

Fonte: Corriere del Mezzogiorno