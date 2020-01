Carlo Alvino ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito alla campagna acquisti invernale. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Il Napoli per vincere dovrà giocare bene, ma ora l’essenziale è portare a casa punti. I giocatori in scadenza dovranno dimostrare di meritare il rinnovo e la maglia del Napoli. Sampdoria? Bisogna vincere senza se e senza ma”.