Juraj Venglos, agente di Marek Hamsik, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Ecco le sue parole: l’ultima volta che sono stato a Napoli era per la partita dello Genk. Sicuramente mi manca la città, come anche il cibo napoletano. Hamsik? Non sono stato con lui ultimamente. So che è in Slovacchia è sta bene. In questo momento doveva essere in Cina per il ritiro con la squadra, ma a causa del Coronavirus è stato soppresso. Lobotka? Sono contento che si sia un altro slovacco con la maglia del Napoli. Spero che aiuterà gli azzurri a risalire in classifica. Ho il nuovo Hamsik, ma non vi dico il nome perché è troppo giovane. Ne parliamo tra qualche anno. Tornare a Napoli? Sta bene in Cina, ha 3 anni di contratto e vuole rimanere li. Non ha mai pensato di tornare a Napoli in questo momento della sua carriera.