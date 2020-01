Amrabat sembrava prossimo a vestire la maglia del Napoli, c’era l’accordo, o almeno così sembrava, ma poi c’è stata una vera a propria rivoluzione. Auriemma ha oggi spiegato nel corso di Radio Marte, il retroscena della trattativa: “Non so cosa accadrà tra Amrabat e Fiorentina, spero resti lì e che il suo procuratore venga licenziato. Giuntoli è davvero su tutte le furie col suo procuratore Mohammed Sinou che ha giocato su più tavoli portando Giuntoli ad aumentare l’offerta, ricambiando nuovamente il tutto. Sinou ha convinto Amrabat a rinunciare al Napoli diffamando la città, convincendo il giocatore che sarebbe stato difficile poi uscire di casa vista la difficile città, ha messo in testa a Amrabat dei parametri sbagliati volendo chiudere con la Fiorentina ma l’operazione rischia addirittura di non concludersi. Voglio proprio vedere il 31 gennaio quando le trattative salteranno tutte, se Amrabat lo confermerà come agente”.