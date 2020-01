Tuttosport: “Inter, idea Mertens se non rinnova: il punto”

Nell’edizione odierna di Tuttosport, si parla del mercato dell’Inter e dell’idea di portare in nerazzurro Dries Mertens, in caso di mancato rinnovo con il Napoli.

Mertens è ancora in scadenza e il Napoli sta cercando di rinnovare il contratto, ma un’intesa ancora non è stata raggiunta. Il belga, classe ’87, sarebbe un innesto perfetto per i nerazzurri che inserirebbero in rosa un attaccante in grado di disimpegnarsi da prima o seconda punta.

Amico di Lukaku e piano d’emergenza nel caso il Barcellona pagasse la clausola di Lautaro Martinez, pari a 111 milioni di euro. Con la cessione di Martinez, l’Inter avrebbe più soldi per individuare un attaccante, ma con Mertens, in organico, la ricerca sarebbe meno affannosa.