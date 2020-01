TS – L’agente di Petagna incontra la Spal: l’indiscrezione

L’agente di Petagna ha incontrato la Spal, ieri pomeriggio. Come riporta l’edizione odierna di Tutto Sport, l’entourage del calciatore ha avanzato la richiesta al presidente Mattioli, di lasciare subito Ferrara, per approdare, in questa sessione di mercato, al Napoli di Gattuso.

La risposta del club emiliano è stata negativa: prima viene la salvezza della Spal, poi può trasferirsi al Napoli, a giugno.

Nell’accordo tra Napoli e Spal c’è in ballo un milione di euro, tra richiesta e offerta. Ora si attende l’ok di De Laurentiis, per i 20 milioni di euro più bonus.

Dunque, il Napoli cerca di insidiare il club di Mattioli, sperando di portare Petagna in azzurro, con annessa volontà del calciatore di accasarsi subito all’ombra del Vesuvio.