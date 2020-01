Nicolò Schira, esperto di calciomercato, ha fatto il punto sulla trattativa Kumbulla-Napoli:

“Il calciatore, per ora, ha declinato l’offerta del Napoli ed aspetta solo l’Inter, è più convinto del loro progetto. Il Verona, di contro, ha già l’accordo con il club azzurro per la cessione in estate a 20 mln più bonus. Lavori in corso…”.