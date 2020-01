DA BRESCIA – Giorgio Corbelli è stato arrestato: la condanna

Giorgio Corbelli, ex presidente del Napoli, è stato arrestato. E’ questa la notizia delle ultime ore, che il Giornale di Brescia ha rivelato, sul portale ufficiale.

Corbelli, imprenditore italiano, è stato il presidente del Napoli nel 2000, acquistando le quote di maggioranza del club azzurro. Lasciò la squadra partenopea, due anni più tardi per la difficile condizione economica della squadra e per vicende giudiziarie che implicarono le sue aziende.

L’ex presidente azzurro è stato condannato a quattro anni e un mese di reclusione.

Questo quanto rivela il Giornale di Brescia:

“Probabilmente non se l’aspettava. Soprattutto in tempi così rapidi. E ieri mattina quando i carabinieri hanno suonato alla porta della sua villa in Maddalena è rimasto spiazzato.

Giorgio Corbelli, 65 anni da compiere a luglio, è stato arrestato e portato in carcere. Per l’ex patron di Telemarket, ma anche del Napoli calcio, del Basket Brescia tra la fine degli anni ’80 e l’inizio dei Novanta e poi a Milano sempre nel mondo della palla a spicchi, è diventata definitiva una sentenza relativa al crac di Finarte firmata dal tribunale di Milano e confermata in Cassazione”.