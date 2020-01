Coppa Italia: Fiorentina-Inter, si decide l’avversaria del Napoli!

Questa sera, ore 20:45, andrà di scena il match tra Inter e Fiorentina, allo stadio San Siro. Entrambe le squadre, vogliono approdare in semifinale, dove affronteranno il Napoli, con formula di andata e ritorno. I ragazzi di Conte, sono motivati a mettersi alle spalle l’ultimo periodo vissuto, che ha visto i nerazzurri pareggiare per tre volte consecutivamente contro Atalanta, Lecce e Cagliari, proprio dopo aver superato il Napoli, allo stadio San Paolo, per tre ad uno, più per meriti dell’avversario che propri. Di contro, la Fiorentina, viene da un periodo positivo, dopo che Iachini, ha iniettato nuova linfa ai suoi ragazzi. I padroni di casa, avranno a disposizione il nuovo acquisto Eriksen e Young, che si è presentato al pubblico nerazzurro, domenica. Cutrone, vuole rivivere l’ultimo derby di Coppa Italia tra Milan ed Inter, dove proprio lui castigò i nerazzurri ai tempi supplementari. I ragazzi di Gattuso, seguiranno con interesse il match, sapendo che , esprimendosi al meglio delle possibilità, sono in grado di “combattere” ad armi pari con le migliori squadre d’Europa, ma abbassando la guardia, possono anche essere sconfitti da club che si trovano in piena lotta retrocessione.