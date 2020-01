UFFICIALE – Napoli, arriva una multa dal Giudice sportivo: il motivo

Arriva una pesante multa per il Napoli, dopo la sfida vinta al San Paolo contro la Juventus: infatti il giudice sportivo contesta da parte di un membro della dirigenza pensanti accuse nei confronti dell’arbitraggio nel corso della sfida. Il club partenopeo è stato multato per 10mila euro “a titolo di responsabilità oggettiva, per aver consentito l’ingresso nel recinto di giuco di un proprio dirigente, il quale posizionandosi dietro la propria panchina rivolgeva agli ufficiali di gara espressioni irrispettose; infrazione rilevata dal quarto ufficiale”.