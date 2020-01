Novellino: “Insigne punto fermo di questa rinascita. Demme buon innesto”

“Per Gattuso gestire questo gruppo non è facile, gli stessi giocatori devono imparare a conoscere il proprio allenatore. Gattuso sa essere un buon trascinatore, non vuole perdere. Si vede che la squadra si sta ricomponendo, ora sembrano essere davvero forti. Demme è entrato lentamente e sta gestendo bene le geometria al centrocampo, e bisogna anche ricordare che contro la Juve mancava qualche giocatore importante. Su Insigne ne farei un punto fermo, Gattuso ha capito le sua qualità ed il calciatore ha ripreso a giocare come sapeva, riprendendosi anche sul piano psicologico”. Queste le parole di Walter Novellino, ex allenatore del Napoli, ospite oggi a Radio Punto Nuovo.