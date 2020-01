Napoli Basket: sconfitta a Treviglio per 73-58, infortunio per il neo acquisto Iannuzzi

Ci eravamo illusi la settimana scorsa di aver trovato l’equilibrio che ci avrebbe consentito, con un po’ di fortuna, di accedere ai playoff ma domenica pomeriggio, purtroppo, è arrivata la smentita. Opaca prestazione degli azzurri in casa della Bcc Treviglio che li condanna ad un’altra brutta sconfitta. Oltre al quadro abbastanza grigio della classifica, gli azzurri hanno un altro problema da fronteggiare al momento: l’infortunio di Antonio Iannuzzi.

Il lungo appena acquistato dalla società partenopea infatti, ha rimediato un infortunio alla spalla al secondo minuto del primo quarto che lo ha tenuto fuori tutta la partita. Non si sa ancora quanto dovrà stare fuori, sta di fatto che Sherrod soffre molto a causa della sua scarsa altezza ed in effetti, nonostante sia stato il migliore dei suoi, il centro americano del Napoli in difesa ha parecchio faticato.

Oltre a questi problemi, si aggiunge la situazione legata a Terrence Roderick, croce e delizia di questa squadra che anche domenica sera, sembrava essere nelle sue giornate no. Un ragazzo a tratti geniale che però alterna troppo spesso queste prestazioni fantastiche ad altre da giocatore di categoria più bassa. Il problema è evidente e la società sta facendo di tutto per aiutarlo dato che, la continuità di un giocatore americano per una squadra di Serie A2, può essere la chiave per la promozione.

Non ci resta che aspettare, sperando che il presidente Grassi riesca a chiudere anche qualche colpo in uscita in modo da sfoltire un po’ la rosa in attesa di avere notizie delle condizioni del neo arrivato Iannuzzi che, come testimonia la sconfitta con una squadra di pari livello (Treviglio appunto), è fondamentale per questa squadra che pian piano si sta formando.