Il Mattino: “Retroscena Pinamonti, lo propone Raiola: affare possibile solo in un caso”

Nell’edizione odierna, “Il Mattino” dedica ampio spazio al calciomercato del Napoli e, in particolare, ad un retroscena nella trattativa per Pinamonti. Secondo il quotidiano partenopeo, infatti, l’attaccante della Nazionale Under 21 è stato proposto ieri da Raiola.

Giuntoli, ieri a pranzo, ha risposto offrendo 1.5 milioni di euro per quattro anni e mezzo al calciatore, mentre sul cartellino c’è poco da trattare: serve versare all’Inter 18 milioni. Tuttavia, l’affare si potrebbe fare solo se la SPAL dovesse decidere di continuare a fare muro per Petagna.