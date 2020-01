Giudice sportivo – Sampdoria-Napoli, assente in casa blucerchiati: la lista degli squalificati

Tra gli squalificati per la prossima giornata di Serie A, c’è anche Bartosz Bereszynski. Il difensore della Sampdoria, salterà la prossima avversaria dei blucerchiati: il Napoli. Il giudice sportivo ha reso noto gli altri squalificati: stop per una giornata per Cristian Dell’Orco (Lecce), Armando Izzo (Torino), Sasa Lukic (Torino), Federico Peluso (Sassuolo), Ismael Bennacer (Milan), Mattia Valoti (SPAL), Andrea Petagna (SPAL), Takehiro Tomiyasu (Bologna), Nikola Milenkovic (Fiorentina) e Martin Caceres (Fiorentina).