CdM: “Napoli, la rinascita attraverso tre nuovi leader”

La rinascita del Napoli ha molti volti, quella del condottiero Rino Gattuso, ma anche quella di Kostas Manolas, del nuovo acquisto Diego Demme e di Lorenzo Insigne. Tre uomini nei tre ruoli chiave di un Napoli che ha ritrovato il volto vincente. Gattuso ha cambiato la metodologia di allenamento e il modulo (4-3-3), ma soprattutto ha lavorato sulla testa dei calciatori. Risultato è che i giocatori ora credono in se stessi e vogliono risalire la china di una classifica fin qui deficitaria. I festeggiamenti dopo la vittoria con la Juventus sono chiari: gruppo (finalmente) unito e tutti ora si aiutano in campo. La rinascita del Napoli porta anche il nome e i gol di Lorenzo Insigne che prima ha segnato un gol monstre contro la Lazio, poi ha propiziato la rete di Zielinski e poi ha griffato il momentaneo 2-0 contro i bianconeri. Il Magnifico si è ripreso il suo Napoli, mostrando grande impegno e anche sacrificio in zona difensiva. Lorenzo non segnava in campionato dal 5 gennaio contro il Cagliari, ora ci ha preso gusto, ma soprattutto ci ha messo carattere, cuore e sorrisi. Ha ritrovato smalto e soprattutto grinta anche Kostas Manolas. Il greco, in assenza di Koulibaly, sta mostrando di essere un muro invalicabile. Sempre presente in area, guida la difesa ed è puntuale in ogni intervento, mostrando sicurezza a tutto il reparto. Spesso va a raddoppiare con efficacia ed è sempre lui che ci mette una pezza e chiude ogni varco. Ma per fare tutto ci voleva anche un giocatore di grande equilibrio come Diego Demme, fortemente voluto da Gattuso. Il giocatore tedesco di origini italiana, ex capitano del Lipsia rende facili le cose difficili: senza fronzoli sa sempre quello che deve fare con il pallone.

Una normalità che mancava in azzurro: moto perpetuo e disciplinato, circolazione ordinaria del pallone e il filtro tra le due fasi. Serviva un semplice timonerie, uno che si assumesse la responsabilità anche di farsi dare il pallone dai compagni. Prima sembrava un’ utopia, tutti scappavano e nessuno si proponeva. Con le dovute proporzioni, Demme ha ricordato Ciccio Romano che si integrò nel Napoli di Maradona, regalando grande equilibrio, tanto da vincere lo scudetto con la maglia azzurra. L’ unico difetto è che forse vuole strafare e si impegna fin troppo, tanto da incorrere in molti falli che gli possono costare cartellini. Ma di sicuro il Napoli ha fatto centro con il suo acquisto.

Fonte: Corriere del Mezzogiorno