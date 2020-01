Zazzaroni: “Petagna non adatto al Napoli! Ecco cosa farà la società a giugno”

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha parlato ai microfoni di Canale 21, durante la trasmissione “Il Bello del Calcio”, sul mercato del Napoli:

“Petagna se arrivasse al Napoli molto probabilmente fallirebbe come Pavoletti. Il Napoli sta pensando anche a Pinamonti, ma stiamo parlando di giocatori che vogliono giocare molte partite e in questa squadra di certo non ci riuscirebbero”.

“A giugno bisognerà sopperire alle ampie spese sostenute nella scorsa estate, oltre a quelle della sessione di mercato attuale, quindi sembra evidente che diversi giocatori andranno via”.