Una prestazione tutto sommato sufficiente, ma ci si aspetta molto piú da Fabian Ruiz, lo spagnolo torna finalmente nel ruolo di mezz’ala. Una prestazione migliore rispetto alle altre partite, molti passaggi e appoggi semplici sbagliati, tra cui uno che sarebbe potuto rivelarsi fatale, ma nel complesso, una buona partita in fase di copertura. 6 in pagella per lui.