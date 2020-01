Sky – Politano-Eriksen, destini incrociati: operazioni chiuse in contemporanea

Dopo il pareggio casalingo con il Cagliari, l’Inter si appresta a chiudere un colpo importante nel mercato in entrata. Si tratta del fuoriclasse danese Christian Eriksen, in arrivo dal Tottenham. In contemporanea i nerazzurri hanno venduto Matteo Politano al Napoli: possibile che le due operazioni siano collegate in termini economici. Ne parla Gianluca Di Marzio, giornalista Sky Sport, sul sito personale gianlucadimarzio.com:

“Eriksen-Inter, tutto fatto. Inter e Tottenham hanno trovato l’accordo. Le cifre definitive dell’affare sono di 20 milioni più la percentuale di solidarietà (ovvero il 5% in più) a carico dell’Inter, più l’incasso totale di un’amichevole tra Inter e Tottenham. Ora si aspetta solo l’arrivo in Italia per visite mediche e la firma di Eriksen, previsto per l’inizio della prossima settimana.

Il presidente del Tottenham Levy alla fine ha ottenuto il massimo di quel che chiedeva, anche qualcosa in più, per dare via libera definitivo all’uscita del danese dal club di Londra. Marotta e gli intermediari di Eriksen nei giorni scorsi erano andati a cena in un ristorante di Milano per accelerare la chiusura dell’affare”.