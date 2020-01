Serie A, risultati e marcatori a fine primo tempo

Termina il primo tempo delle partite delle 15:00, valevoli per la 21esima giornata di Serie A. L’Hellas Verona conduce per 2-0, in casa, contro il Lecce, grazie alle reti di Dawidowicz e Pessina. Allo scadere della prima frazione i pugliesi colpiscono una traversa con Majer. 2-0 anche per il Parma contro l’Udinese al Tardini. Le reti dei ducali portano la firma di Gagliolo e Kulusevski. Da segnalare la traversa al 41′ di Lasagna. Primo tempo a reti bianche tra Sampdoria e Sassuolo al Ferraris. Espulso Peluso al 25′ e neroverdi in dieci.