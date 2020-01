Primavera, Torino-Napoli termina col trionfo degli azzurrini: risultato e marcatori

Il Napoli Primavera ha battuto il Torino per 2-1 allo Stadio De Paoli di Chieri nella sedicesima giornata di campionato. Successo al debutto per il tecnico Angelini con una doppietta di Vrikkis. Azzurrini che passano dopo una ventina di minuti: lancio a scavalcare la difesa per Vrikkis che con tempismo perfetto infila la porta: 1-0. Il Torino pareggia dopo poco su calcio di rigore per fallo di Idasiak su Gonnella. Ibrahimi realizza il penalty: 1-1. Ma è la giornata di Vrikkis che ancora con una penetrazione in area segna il 2-1 che decide il match. Nella ripresa è Idasiak ad ergersi protagonista con due parate di grande spessore. Poi gli azzurrini nel finale sfiorano in contropiede anche la terza rete col nuovo entrato Labriola. Finisce con la vittoria azzurra, la prima all’esordio del tecnico Antonio Angelini.

Napoli: Idasiak, Zanoli, Costanzo, Ceparano, Manzi, Senese, Vrikkis (78′ Labriola), Zanon, Vianni, Zedadka (86′ Virgilio), Palmieri. All. Angelini

fonte: sscnapoli.it