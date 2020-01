Quello contro la Juventus è un successo estremamente importante per il Napoli sia in termini di classifica che, soprattutto, per quanto riguarda il morale. Grandi festeggiamenti, quindi, per i partenopei come certifica anche una foto pubblicata sul profilo ufficiale del Napoli su Twitter e scattata direttamente dallo spogliatoio azzurro. Ecco il post in questione:

https://www.instagram.com/p/B7zIiAOid3Y/?igshid=1b6qqkvculmug&fbclid=IwAR1P3tvhXTA4evDQsLw7C1D2C4dr1n5FVfEc_Y3Yz-X1ZunpxSkc9uj9Oec