Barcellona, recupero importante in vista del Napoli

(ANSA) – ROMA, 26 GEN – Dopo la brutta sconfitta contro il Valencia, il Barcellona è tornato ad allenarsi alla Ciutato esportiva ‘Joan Gamper’ con la bella notizia del reintegro in gruppo di Ousmane Dembélé, assente da due mesi a causa di un infortunio al bicipite femorale della gamba destra. Il giocatire si è oramai quasi completamente ristabilito, riferisce la stampa spagnola, e questa mattina ha fatto parte del lavoro con i suoi compagni di squadra. Presente all’allenamento anche Carles Pérez, il 21enne attaccante che sarebbe in predicato di lasciare il Barca per trasferirsi alla Roma. Per ‘Mundo Deportivo’, “Barcellona e Roma hanno raggiunto un accordo per il prestito con obbligo di riscatto a 20 milioni”. Sul 21enne attaccante c’è però anche l’interesse di Bayern Monaco, Borussia e Siviglia.