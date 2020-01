L’ex allenatore del Napoli e attuale tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Napoli, in programma domani sera alle 20:45.

Ecco le sue parole:

“Con Demme il Napoli torna finalmente ad avere un playmaker, un punto di riferimento a centrocampo per vie centrali. Mi aspetto un match difficile, loro sono forti e anche nei momenti difficili possono essere pericolosi”.