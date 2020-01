Napoli-Juventus, le probabili scelte di Sarri

Gianluca Di Marzio, giornalista Sky Sport, ha svelato le probabili scelte di Sarri in vista di Napoli-Juventus sul sito personale gianlucadimarzio.com:

“La Juventus imbattuta in questo 2020 affronta il Napoli dopo aver superato in Coppa Italia la Roma. Emergenza terzini per Sarri. Proprio contro i giallorossi Danilo aveva dovuto lasciare anzitempo il campo. “Lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia destra”, è stato l’esito degli esami svolti in settimana.

Dunque a disposizione solo Cuadrado e Alex Sandro che saranno i titolari, con Danilo che non è stato neanche convocato, come lo stesso Emre Can. Al centro della difesa ancora Bonucci e De Ligt. Dubbio a centrocampo con il ballottagio tra Bentancur e Rabiot. In avanti Ramsey in appoggio alla coppia Ronaldo-Dybala”.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonuci, De Ligt, Alex Sandro, Bentancur/Rabiot, Pjanic, Matuidi, Ramsey, Ronaldo, Dybala