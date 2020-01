Gianluca Gaetano quest’oggi ha cominciato ufficialmente la sua nuova avventura in Serie B con la maglia della Cremonese. Il classe 2000 ha fatto il suo ingresso in campo all’83° minuto, subentrato al posto di Piccolo. I grigiorossi, però, non sono andati oltre il pari contro l’Entella. Risultato finale: 1-1.