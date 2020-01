Il Mattino – Mercato Napoli, Giuntoli a lavoro su più fronti: le ultime sulle trattative

La società del Napoli lavora per mettere a segno colpi importanti per questa stagione e per le prossime. L’edizione odierna de Il Mattino fa il punto sulle trattative portate avanti da Cristiano Giuntoli:

“Giuntoli sta monitorando un giovane 22enne, si tratta di Mateta, attaccante del Mainz. Con l’arrivo di Politano si sta accelerando per la cessione di Younes alla Samp (con non pochi da parte dell’ex Ajax). Per quanto riguarda Faouzi Ghoulam, il suo ingaggio blocca il passaggio ad un altro club. Senza il suo trasferimento, non è possibile arrivare ad un altro terzino sinistro. Capitolo Amrabat, Giuntoli ha aumentato la proposta dell’ingaggio. Ora si attende la risposta del calciatore. Settimana prossima il ds incontrerà l’entourage“.