Gazzetta – Napoli-Juve, le probabili formazioni: tre ballottaggi, Demme verso la conferma

Gattuso prepara il match contro la Juventus cercando di evitare la quinta sconfitta consecutiva in casa (record in negativo). Riguardo la formazione, Ringhio dovrà sciogliere i nodi legati ai ballottaggi: Callejon/Lozano, Hysaj/Luperto e Ruiz/Lobotka. Verso la conferma di Demme davanti alla difesa, il resto degli undici saranno quelli scesi in campo negli ultimi match. Per Maurizio Sarri, che ritornerà al San Paolo da avversario, i dubbi sono legati al centrocampo: Matuidi e Rabiot si giocano la maglia da titolare. In avanti il favorito è Ramsey, ma possibile anche l’idea di Costa e Higuain. Il grafico delle probabili formazioni della Gazzetta dello Sport: