Fiorentina-Genoa, le formazioni ufficiali: la Viola con Cutrone, Nicola schiera la coppia Pandev-Favilli

La Fiorentina per allungare ulteriormente su Napoli e Verona (le quali saranno impegnate domani rispettivamente contro Juventus e Lecce), il Genoa per cercare di raccogliere più punti possibili in corsa per una disperata sfida salvezza. Alle 18:00 le due compagini si affronteranno sotto il cielo dell’Artemio Franchi di Firenze.

Di seguito le formazioni ufficiali:

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castro, Venuti; Chiesa, Cutrone. Panchina: Terracciano, Brancolini, Badelj, Ranieri, Sottil, Eysseric, Ceccherini, Ghezzal, Zurkowski, Vlahovic, Terzic

GENOA (3-5-2): Perin, Biraschi, Romero, Criscito;Ghiglione, Behrami, Schone, Sturaro, Barreca; Pandev, Favilli. Panchina: Marchetti, Radu, Sanabria, El Yamiq, Eriksson, Destro, Agudelo, Ankersen, Pajac, Pinamonti