Sky – Napoli-Juventus, la probabile formazione azzurra: Meret ancora in panchina

Nel Napoli in difesa rientra dalla squalifica Mario Rui, che prenderà regolarmente il suo posto a sinistra. Hysaj agirà a destra e Di Lorenzo farà coppia in mezzo con Manolas. A centrocampo Gattuso sembra intenzionato a lanciare il nuovo acquisto del mercato invernale Demme dal 1′. Il reparto sarà probabilmente completato da Zielinski e Fabian Ruiz. Nei tre davanti Callejon sarà confermato insieme a Insigne e Milik. In panchina si rivede Maksimovic

Probabile formazione Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.



fonte: sky sport