Sky – Napoli-Juve, scelta la coppia di attacco bianconera

In difesa sugli esterni, visto l’infortunio muscolare subito da Danilo nella sfida di Coppa Italia contro la Roma, dovrebbero agire Cuadrado e Alex Sandro. A centrocampo Bentancur si candida per una maglia da titolare dopo la buona prova in Coppa Italia. Dovrebbe agire al fianco di Pjanic. A completare il centrocampo a tre ci sarà Rabiot. A supporto della coppia d’attacco Ronaldo-Dybala Maurizio Sarri potrebbe schierare Ramsey.



Probabile formazione Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Ramsey; Dybala, C.Ronaldo.

fonte: sky sport