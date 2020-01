Mertens: “Non ce la faccio più a stare fuori, sto lavorando duro per tornare a giocare”

Dries Mertens, attraverso il suo profilo di Instagram spegne le polemiche intorno al suo infortunio. Infatti il belga, oggetto di mercato di molte club europei è fuori per infortunio, non si sa ancora molto sul suo possibile rientro ma il giocatore ha scritto un messaggio chiaro:

“Sto lavorando duro per tornare il prima possibile, non ce la faccio più a stare lontano dal campo, ma ringrazio i fisio e lo staff medico per aiutarmi a rientrare quanto prima”.

