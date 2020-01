Inter, nuova cessione in attesa di Politano

Valentino Lazaro lascia l’Inter e approda al Newcastle, club per cui ha già svolto le visite mediche. L’esterno viene ceduto in prestito a 2 milioni di euro con riscatto fissato a 23 milioni. Lazaro è partito nella tarda serata di ieri per l’Inghilterra e oggi, dopo i test fisici, firmerà con il club di Premier League. L’Inter si è già rinforzata sugli esterni con Ashley Young e Victor Moses. (ANSA).