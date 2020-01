Dalle 20:45 di domenica andrà in scena per la 74esima volta allo stadio San Paolo la sfida tra Napoli e Juventus valida per la 21esima giornata di Serie A.

L’ultima vittoria azzurra risale al 26 settembre 2015, 2-1 con gol di Insigne, Higuain (allora al Napoli) e Lemina.

Ultimo pareggio avvenne il 2 aprile 2017, 1-1 reti di Khedira e Hamsik.

L’ultima vittoria bianconera è targata 3 marzo 2019, finì 1-2 con reti di Pjanic, Emre Can e Callejon.