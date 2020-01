Gazzetta: “Milik e quel tabù da sfatare…”

C’ è qualcosa che non va tra Arek Milik e la città di Torino. Il centravanti polacco del Napoli, infatti, è ancora a secco contro Toro e Juventus, nonostante sia al quarto anno in Italia. Tre gare giocate contro i granata, senza mai entrare nel tabellino marcatori; addirittura cinque tra campionato e Coppa Italia contro i bianconeri e nessuna rete all’ attivo. Bestie nere, come l’ unica altra squadra a cui non ha segnato in Italia, tra quelle affrontate in più di un’ occasione, il Genoa (4).

Domenica sera, nel posticipo che chiude il 21° turno, Milik avrà la sesta chance di sbloccarsi contro la Juve. Urgono gol, visto che a Napoli sperano di mettere fine a una striscia di quattro sconfitte consecutive in Serie A al San Paolo, mentre le gare senza il segno “1” in schedina sono addirittura sei. Numeri che prima della stagione sembravano fantacalcio. E invece…

Fonte: Gazzetta dello Sport