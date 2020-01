Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Allan per l’Inter non sarebbe soltanto un sogno, ma un vero obiettivo in queste ultime ore di mercato invernale.

Ai nerazzurri servirebbe un centrocampista con le caratteristiche del calciatore brasiliano per tentare la scalata allo scudetto, ma l’affare rimane tuttavia quasi impossibile. L’ultima carta che i nerazzurri potrebbero giocarsi è Politano, concedendo un significativo sconto al Napoli.