Caputi: “Il Napoli visto contro la Lazio non basta a fermare la Juve: loro hanno Cr7 e tanti altri”

Nel corso di Canale 21, il giornalista Massimo Caputi ha rilasciato alcune dichiarazioni:

“Napoli – Juve? Sono un po’ scettico, voglio vedere la gara di domenica al San Paolo perché è un test importante per gli azzurri per capire se sono usciti o meno dalla crisi. La Juve non sta giocando benissimo, il bel gioco di Sarri fatica a vedersi ma hanno un fatto determinate: ha Ronaldo, due pere e tutti a casa e tutto viene dopo. Sinceramente non credo che il Napoli visto con la Lazio possa bastare contro la Juventus, ma magari può essere un segnale, una spinta, non so, il calcio ci riserva poi sempre sorprese”.