Ag. Mario Rui: “Ora è un leader dello spogliatoio, vuole restare a Napoli a lungo. Sarri? Sarà accolto bene”

Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, si è soffermato sulla stagione del terzino azzurro ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Il ruolo di Mario a Napoli è cambiato: in estate era considerato un partente invece ora è uno dei titolari, diventando col passare del tempo sempre più leader e lo si vede anche dal fatto che il Napoli lo manda alle interviste. E’ un calciatore da Napoli e può stare bene a Napoli ancora per un po’ di tempo. Sarri? I napoletani sono nati signori, Sarri merita tutti gli applausi del mondo e sono sicuro che così sarà per ciò che ha dato alla città. Concordo col pensiero di Mario Rui, i napoletani applaudiranno Sarri. Sepe? Mi accodo alle parole del direttore sportivo del Parma Faggiano che ha detto che al momento è tra i primi cinque portieri italiani”.