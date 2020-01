UFFICIALE – Tegola in casa Juve, out un difensore in vista del San Paolo

La Juventus di Maurizio Sarri ha ripreso ad allenarsi oggi, all’indomani del secco 3-1 rifilato alla Roma di Fonseca in occasione dei quarti di finale di Coppa Italia.

Alla sessione odierna hanno partecipato tutti, ad eccezione di Danilo: il terzino brasiliano classe 1991 ha dovuto lasciare anzitempo il campo ieri contro la Roma per un infortunio occorsogli al 41esimo del primo tempo.

Come evidenzia il comunicato ufficiale della Juventus, l’ex Manchester City (che segnò all’andata proprio agli azzurri) non sarà disponibile per la trasferta di domenica:

“Il giocatore questa mattina è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici presso il J|Medical che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia destra. Tra 10 giorni circa verranno ripetuti gli esami per definire con precisione i tempi di recupero“.