Sky – Verso Napoli-Juve, le ultime in casa bianconera

Infortunio muscolare per Danilo nella sfida di Coppa Italia. Le corsie esterne rischiano di diventare un problema per Maurizio Sarri che però ha già una possibile soluzione d’emergenza: “Siamo rimasti con Cuadrado che veniva dall’influenza e con Alex Sandro che aveva un problema sul muscolo trasverso – ha dichiarato Sarri al termine del match contro la Roma – Potrebbe giocare Matuidi come terzino in caso di necessità”. Gli esami ai quali si è sottoposto Danilo ci dicono che l’esterno mancherà sicuramente a Napoli. Tra 10 giorni ci saranno nuovo controlli medici. In mediana si è rivisto un ottimo Bentancur che si candida per un posto. Là davanti coppia probabile Dybala-Higuain.