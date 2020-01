La vittoria in Coppa Italia conto la Lazio può rappresentare una svolta per il Napoli di Gattuso che nel posticipo riceve la Juve capoclassifica. In difesa torna a disposizione Mario Rui (di rientro dalla squalifica). Hysaj quindi giocherà a destra con Di Lorenzo centrale. In mediana Allan era rimasto fuori contro la Lazio ed è al centro di varie voci di mercato. C’è la tentazione Lobotka dal 1’ con Zielinski e Ruiz a completare il pacchetto di metà campo. Davanti conferma per Callejon.