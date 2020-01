Luca Marchetti, noto esperto di calciomercato, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in merito ad un’eventuale trattativa tra Napoli e Inter per Allan. Ecco le sue parole: “La possibilità che ci sia uno scambio tra Inter e Napoli con Vecino e Allan è vicina allo zero. La valutazione per il brasiliano è molto alto e l’Inter non può soddisfare le condizioni poste dal club azzurro”.