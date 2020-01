KKN: “Giuntoli a Milano ma non per Politano, in arrivo una cessione”

Valter de Maggio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, fa in diretta il punto su una importate operazione del mercato azzurro:

“Giuntoli è oggi a Milano ma non per trattare Politano: è vero che tra Napoli ed Inter c’è in piedi una trattativa avanzata per l’esterno destro neroazzurro ma oggi il d.s. partenopeo è in Lombardia per trattare la cessione di Younes.

Il tedesco ex Ajax è corteggiato da diversi club di Bundesliga ma sta fortemente vacillando dinnanzi alla proposta del Torino che – in questo momento – sembra essere più forte di Genoa e Sampdoria per il veloce esterno partenopeo”.