Ct Macedonia: “Elmas gioca poco, mi servono giocatori in forma”

Igor Angelovski, l’attuale allenatore della nazionale macedone, è oggi stato ospite a Radio Marte, durante la trasmissione il tecnico non ha negato la sua perplessità sul poco utilizzo di Elmas. Queste le sue parole: “Seguo il Napoli e sono molto dispiaciuto per la fase critica che sta attraversando. Dopo la partita con la Lazio ho chiamato Elmas per complimentarmi, e mi sembrava felice nonostante i pochi minuti giocati. Sia lui che io, da allenatore, spero di vederlo di più in campo. Nella prossima sfida valevole per la qualificazione agli Europei abbiamo come avversario il Kosovo, e per noi è una sfida importante, vedere Elmas poco impiegato non mi fa piacere, ci tengo molto ad avere giocatori in forma e ciò può essere dato solo dalla continuità. Ma sono fiducioso, visto il modulo adottato da Gattuso, il 4-3-3 penso che Elmas abbia molte più opportunità di dimostrare il suo valore. Sulla sfida Napoli – Juventus il mio tifo va alla squadra napoletana, e spero che Elmas possa andare a rete. Certo la Juventus resta la favorita visto il buono organico da cui è composta. Auguro comunque una buona domenica sportiva ai tifosi napoletani e mi auguro di non rivedere bambini in lacrime come accaduto nella sfida contro la Fiorentina”