Per Gattuso non solo la grande gioia dell’approdo in semifinale di Coppa Italia: per il tecnico, infatti, è in arrivo un altro rinforzo.

Il Napoli ha trovato l’accordo con l’Inter per avere Politano in prestito con obbligo di riscatto a 25 milioni. Oggi il club di De Laurentiis cercherà di trovare l’intesa anche con il giocatore, molto tentato dall’idea di andare alla Roma.

Fonte: Tuttosport