L’ex calciatore Francesco Montervino ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW Radio per commentare la partita tra Napoli e Lazio di ieri sera:

“Avrei fatto uscire Callejon e non Lobotka. Insigne nelle ultime uscite è stato l’unico a prendersi le responsabilità e non è detto che sia sempre lui il colpevole. Spero che De Laurentiis curi il settore giovanile perchè il Napoli è l’unica società che per bacino può provare ad avvicinarsi alla cantera del Barcellona“.