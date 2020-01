Secondo quanto riportato dal quotidiano Repubblica, l’infermeria azzurra non accenna a svuotarsi.

Non soltanto contro la Lazio, ma nemmeno domenica contro la Juventus dovrebbero recuperare i vari Koulibaly, Ghoulam, Mertens e Malcuit. L’unico che sembra in grado di farcela è Nikola Maksimovic, dando così a Gattuso modo di rimodulare e rinforzare un reparto in evidente difficoltà.