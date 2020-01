Faouzi Ghoulam, difensore del Napoli, non sarà della partita di Coppa Italia contro la Lazio. Il terzino sinistro è ancora fermo per problemi fisici. Ma oltre Koulibaly, anche l’algerino ha voluto mandare un segnale di vicinanza ai compagni, postando sui social due scatti per il giorno dell’abbraccio, HugDay: