KKN – Possibile esordio per Lobotka dal primo, le ultime sulla formazione

Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, il neo acquisto proveniente dal Celta Vigo, Stanislav Lobotka, potrebbe fare il suo esordio da titolare stasera nel match valido per i quarti di finale di Coppa Italia contro la Lazio. In effetti, con l’assenza di Allan (fuori per un problema fisico) sono davvero poche le alternative a centrocampo e Gattuso, in conferenza, disse che lo slovacco avrebbe potuto fare benissimo anche la mezzala. Per questo motivo, il tecnico azzurro, potrebbe anche decidere di far riposare uno tra Fabian e Zielinski per dare spazio ad entrambi i nuovi arrivati.